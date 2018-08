Stiri pe aceeasi tema

- “A fost saptamana trecuta prima faza de selectie a unui nou procuror la DNA si a fost aici in studio ministrul Tudorel Toader si l-am urmarit in acea seara foarte atent. Cred ca a vorbit despre criteriile pe care le-a avut in vedere pentru desemnarea inlocuitorului la carma DNA si a facut cateva…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat marti seara ca viitorul procuror-sef al DNA nu ar trebui sa provina din institutie si ca a inteles ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ”are in minte” acelasi lucru.

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, susține ca noul procuror șef DNA ar trebui sa fie din exteriorul instituției, menționand ca are impresia ca opinia ministrului Justiției este similara."Saptamana trecuta s-a incheiat prima faza a procesului de sectie pentru noul procuror lef la DNA. Domnul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi seara, ca nu a fost initial de acord cu propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a renunta definitiv la infractiunea de abuz in serviciu, pe motiv ca lumea ar fi crezut ca e o lege „personalizata”. Acesta a adaugat ca, ulterior, s-a discutat si adoptarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se implice in chestiunea protocoalelor de colaborare dintre SRI si institutii din Justitie, pentru a vedea daca mai sunt in vigoare. Intrebat la Antena…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se intereseze daca protocoalele semnate cu institutiile statului mai sunt sau nu in vigoare sau daca acestea au fost anulate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri seara, la un post de televiziune, in contextul deciziei luate de Curtea Constitutionala in cazul Kovesi, ca procurorii vor ramane, si in continuare, independenti, fiind subordonati ierarhic doar procurorului de rang superior.…