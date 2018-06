Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca a fost surprins de propunerea sefului statului de numire a lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe si a precizat ca o decizie a coalitiei referitoare la votul din plenul Parlamentului in aceasta privinta nu a fost luata…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare presedintilor Parlamentului in care propune numirea lui Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe SIE , a a anuntat Administratia Prezidentiala.Potrivit CV ului publicat pe site ul Camerei Deputatilor, Gabriel Vlase s…

