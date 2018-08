Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu putem sa vorbim de o tara prospera fara libertati. nu cred in prosperitate intr-o tara in care este controlata de servicii secrete. Eu cred in democratie, cred ca trebuie respectata optiunea cetateanului cand ea se manifesta prin vot. Sunt structuri paralele care au acaparat puterea prin mijloace…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, un mesaj de suport pentru Jandarmerie si Politie si a criticat declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si pe cele ale liderilor Opozitiei, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spatiul public. ”Am urmarit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca mesajele anti-PSD din ultima perioada reprezinta „o campanie mizerabila" care arata la ce nivel s-au dus „in mocirla" adversarii politici ai social-democratilor. Acesta a mai spus ca mai multi colegi din partid au vut sa vina cu contra-replici, insa i-a…

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, in legatura cu mesajele anti-PSD din ultima perioada, ca este vorba despre o campanie „mizerabila”, care arata „cat de adanc s-au dus...

- Guvernul va avea sedinta, joi de la ora 13:00, reuniune care coincide cu ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Intrunirea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii referitoare la emiterea unei posibile OUG pentru amnistie si gratiere. In aceasta saptamana,…

- Razboi deschis intre doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Romania. Mircea Badea și Andreea Esca se afla la cuțite dupa ce prezentatorul Antena 3 a facut un apel catre Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, ca garant al Constitutiei, trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR, intr-un "termen rezonabil", care nu poate sa fie luna decembrie.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, critica declarațiile președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, referitoare la susținerea de catre Comisia Europeana a unor instituții romanești care ar fi comis abuzuri, precizand ca este un atac fara fundament."Este o declarație fara precedent, un…