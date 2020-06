Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat retrimiterea motiunii impotriva ministrului Educatiei catre grupurile parlamentare ale Pro Romania si PSD pentru a fi refacuta. "V-ati lasat pe mana lui Ponta si ati intrat in belele procedurale", a spus el."V-ati lasat pe mana lui Ponta si…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prezinta proiectul de lege conceput de specialiștii ALDE, PSD și Pro Romania, proiect care prevede anularea amenzilor date de catre autoritați in baza ordonanțelor militare. Liderul ALDE puncteaza ca acest proiect NU propune anularea amenzilor date pentru…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…

- PSD este al treilea dintre partidele de opoziție care anunța ca nu ar mai vota prelungirea starii de urgența in orice condiții. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a argumentat deja decizia de a nu vota prelungirea starii de urgența. Victor Ponta a anunțat și el ca va lua o decizie finala, cu privire…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis marți ca toți liderii grupurilor parlamentare ale PSD, Pro Romania, ALDE, USR, PMP, UDMR și minoritați naționale, cu excepția PNL, au convenit sa ii trimita premierului Ludovic Orban o solicitare de participare la o discuție cu Parlamentul pe tema crizei…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis marți ca toți liderii grupurilor parlamentare ale PSD, Pro Romania, ALDE, USR, PMP, UDMR și minoritați naționale, cu excepția PNL, au convenit sa ii trimita premierului Ludovic Orban o solicitare de participare la o discuție cu Parlamentul pe tema crizei…

- ​​Toate partidele parlamentare, cu excepția PSD, au anunțat ca vor vota guvernul Cîțu, ședința parlamentului fiind programata pentru ora 16.00. Astfel, potrivit calculelor pe hârtie, fara cei 200 parlamentari social-democrați și cei 17 de la minoritați care nu au anunțat cum vor vota, noul…