Liderul ALDE a spus, la emisiunea 24/7 de la Digi24, ca acest numar ridicat ar demonstra ca in Romania nu functioneaza statul de drept. „Citeam un mic raport cu ascultarile telefonice din 2005 pana in 2014. Sunt 248.000 de persoane ascultate. In 2005, am plecat de 6.370 mandate si in 2014 sunt 44.760. Adica de 7 ori. In total, 248.000 de mandate. Vi se pare ca e o tara in care functioneaza statul de drept?”, a spus Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului.