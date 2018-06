Stiri pe aceeasi tema

- Ziua mitingul PSD din Piata Victoriei a venit. Sute de mii de oameni din toate colturile tarii vor ajunge astazi in Capitala , pentru a lua parte la marele miting impotriva abuzurilor. In Piata Victoriei se vor strange, potrivit unor estimari 400.000 – 600.000 de oameni, toti imbracati in costume populare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca la mitingul de sambata formatiunea sa va fi prezenta cu aproximativ 20.000 de oameni, chestiuni organizatorice referitoare la acest eveniment...

- Academicianul Mircea Malita s a stins din viata luni seara, la varsta de 91 de ani. Anuntul a fost facut de Fundatia Universitara a Marii Negre, printr un comunicat. "In seara zilei de luni, 21 mai 2018, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar, scriitor, diplomat, ambasador,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca formatiunea pe care o conduce va participa la un eventual miting de sustinere a premierului Viorica Dancila, daca PSD va decide organizarea unui astfel de eveniment, scrie Romania TV.Intrebat duminica la Parlament daca ALDE va merge cu reprezentanti…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca liderul ALDE Europa Hans van Baalen, aflat in vizita in Romania, a intrebat ce se intampla in tara, dupa ce a luat la cunostinta despre protocoalele semnate si l-a intrebat daca a vorbit cu Frans Timmermans.

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a spus, la conferinta de alegeri a filialei ALDE Dambovita, ca isi doreste un rezultat foarte bun la scrutinul pentru Parlamentul European si a criticat PNL sustinand ca “este cantaretul sistemului”. “Avem la anul doua alegeri importante: alegerile pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa si ca daca ar fi fost ceva gresit economic, atunci nu ar fi existat "aceasta cifra impresionanta". El a mai…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca ieftina. …