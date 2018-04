Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca persoanele care doresc sa treaca toata contributia pentru pensie la Pilonul I vor trebui sa faca o cerere scrisa, in caz contrar, optiunea exprimata pentru Pilonul II de pensii ramanand valabila. "Pilonul II de pensii este…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…