- Liderul ALDE, Cain Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca aceasta decizie va fi luata in coalitie la un moment pe care il va considera oportun, dar mai important este mesajul candidaturii, care trebuie…

- "Este o discutie (candidatura sa la prezidentiale - n.r.) care este deliciul presei in ultima perioada, iar multi din presa folosesc acest subiect ca motiv de dezbinare in coalitie. Nu am luat o decizie, vom lua o decizie prin consultari in coalitie la un moment pe care il vom considera oportun,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti, care sunt prioritatile legislative pentru perioada urmatoare, printre acestea numarandu-se modificarile la Codurile Penale si transpunerea directivei privind nevinovatia. "Saptamana aceasta sau saptamana viitoare va fi comisia speciala pe…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".