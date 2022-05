Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Dalli, intrat pe plan local in 2014, cand a preluat de la P&G fabrica de detergent de la Timisoara, va inchide operatiunile de productie din Romania. Aceasta mutare face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare ce vizeaza mai multe fabrici. “Dalli va opri treptat operatiunile din…

- Noua fabrica Cumpana, redefinește complet tehnologia folosita in procesele de spalare și sterilizare a bidoanelor, ridicand ștacheta in ceea ce privește siguranța și sanatatea consumatorului. Pionier pe piața locala, Cumpana este furnizor de incredere pentru livrarea sistemelor watercooler și a apei…

- Se presupune ca viitorul iPhone 14 Pro iși incepe trecerea in etapa de producție, in timp ce lanțul de aprovizionare al Apple incepe o perioada de proba de producție. Un raport de la Taiwan Economic Times sugereaza ca dispozitivul a intrat in producția de proba OEM, care este efectuatp de obicei atunci…

- Gigantul din industria luxului Prada iși consolideaza activitatea in Romania, devenind actionar unic al fabricii Hipic Prod Impex de la Sibiu, odata cu preluarea pachetului de 20% de la antreprenoarea Andreea Sabau. Afacerile Hipic Prod Impex, care produce articole de voiaj si marochinarie, au scazut…

- La data de 1 februarie., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța au pus in aplicare 8 mandate de percheziție domiciliara, in județele Hunedoara și Suceava, fiind descoperita o fabrica de țigarete contrafacute, care funcționa in afara antrepozitului fiscal.Linia de producție…

