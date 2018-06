Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu sustine ca ALDE si-a asumat inca de la infiintare "sa fie aparatorul drepturilor si libertatilor cetatenilor, o voce puternica in criticarea abuzurilor care au avut loc in ultimii ani, bazate pe deja celebrele protocoale dintre SRI si institutiile din justitie", iar "un adevarat partid…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. "Este vremea ca si vocea…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca decizia judecatorilor Inaltei Curti de Casatiei si Justitie in cazul lui Calin Popescu Tariceanu arata ca exista si magistrati care isi fac treaba cu demnitate si onoare, dar si ca "toata…

- Magistratii ICCJ au decis, marti, sa il achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care acesta a fost acuzat de marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva.

- Tariceanu, reacție dupa achitarea lui Ponta in dosarul Turceni: ”In ultimele saptamani am vazut multe exemple de independența in numeroase instanțe de judecata”, a spus președintele Senatului, intr-o postare pe Facebook, el aratand ca reformele din Justiție vor genera din nou increderea in valorile…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, saluta decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie in dosarul Rovinari-Turceni. Judecatorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, desi DNA cerea sase ani de inchisoare."Salut decizia pe care ICCJ a dat-o astazi in dosarul lui Victor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a scris, joi, pe Facebook ca este posibil ca președintele Klaus Iohannis și actualul director al SRI, Eduard Hellvig, sa fie vizați in dosare care stau acum la sertar, ținand cont de ”modul de operare de pana acum al statului paralel”. Acesta a argumentat…

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…