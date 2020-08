Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu si-a lansat joi programul de candidatura „De la Micul Paris, la Marele Bucuresti” prin care propune ca orasul sa renunte la sistemul de termoficare centralizat, care este unul pagubos, iar banii sa fie folositi pentru a subventiona achizitia de centrale individuale de apartament.…

- Subventionarea achizitiei de centrale individuale de apartament, transportul public gratuit si amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei se numara printre proiectele pe care le propune pentru Bucuresti fostul premier Calin Popescu Tariceanu, candidat ALDE la Primaria Capitalei. "Ceea ce va propunem…

- "Problema transportului in Bucuresti e una majora. In Bucuresti sunt 1,8 mil. de masini. Sunt cei care tranziteaza Bucurestiul catre locul de munca, fiindca soseaua de centura nu e completata. A fost inceputa in mandatul meu, in 2008, si nu e gata. Ceea ce este inacceptabil. Romanii sunt indragostiti…

- Candidatul ALDE pentru Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, s-a incurcat marti seara cand a fost intrebat cat costa pretul unui bilet de autobuz in Bucuresti. La momentul depunerii candidaturii, acesta explica ca una din problemele principale ale Bucurestiului pe care vrea sa o rezolve este…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a depus, marți, candidatura la Primaria Generala a Capitalei. „Bucureștiul trebuie sa iși gaseasca propria cale. Nu trebuie sa devina Micul Paris, el trebuie sa devina Marele București”, a declarat acesta.

- „Eu am un proiect de anvergura pentru Capitala axat pe doua componente, unul care sa vizeze modernizarea actualului oras, si a duoa componenta dezvoltarea orasului care va trebui sa includa localitatile din jurul Bucurestiului. Este nevoie de un proiect de amploare, de un proiect care sa aiba viziunea…

- Candidatul PSL, Ilan Laufer la Primaria Capitalei ii invita pe bucureșteni sa faca curațenie generala in administrație. Laufer promite implementarea programului Start-up București prin care va aloca 10.000 de granturi nerambursabile.„In calitate de primar general al Capitalei voi iniția și…