Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și-a delegat atribuțiile de președinte al Senatului catre vicepreședintele de la PSD Adrian Țuțuianu, pentru perioada 9-11 iulie. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, dar nu și pe site-ul Senatului, și vine in contextul in ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a delegat atributiile de conducere, in intervalul 9-11 iulie, senatorului PSD Adrian Tutuianu, care este si vicepresedinte al Biroului permanent alSenatului. Joi, Liviu Dragnea a anuntat ca luni ar urma sa aiba o sedinta cu Tariceanu in care sa stabileasca…

- In plin scandal privind suspendarea lui Klaus Iohannis, președintele Senatului și-a delegat atribuțiile, forul urmand sa fie condus, in perioada 9-11 iulie de Adrian Țuțuianu, unul dintre cei patru vicepreședinți.Plecarea lui Calin Popescu Tariceanu vine in contextul in care Liviu Dragnea…

- ”Domnul Tariceanu propune ca BPR sa mandateze Secretariatul general sa ia masuri extrem de severe in ce priveste accesul in institutie. (...) Avem nevoie de o institutie libera, nu vreau sa se transforme in unitate militara”, a afirmat Tomac.Liderul PMP a spus ca presedintele Senatului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, referitor la cererea depusa de "Forumul Judecatorilor din Romania" in care acestia cer CSM apararea independentei justitiei, ca asociatia nu are statut legal, fiind doar o platforma, un simplu blog. Presedintele Senatului, Calin…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista o foarte mare probabilitate sa se decida la nivelul conducerii Legislativului prelungirea cu 10 zile a sesiunii parlamentare, la inceputul lunii iulie, pentru ca aleșii sa definitiveze legislația penala și civila."Este foarte…

- Incepand cu ora 13,00, comisia va analiza amendamentele depuse de senatori pana luni. Astfel, legea ar putea fi inclusa de Biroul permanent, pentru dezbatere si vot, pe ordinea de zi a sedintei de plen a Senatului de marti dupa-amiaza, daca raportul comisiei va fi finalizat.Presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca, in opinia sa, abuzul in serviciu din Codul Penal este o reminiscenta comunista si ca o varianta ar fi o formula de dezincrimare a acestei infractiuni. Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru abuzul in serviciu,…