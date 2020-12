Tăriceanu se revoltă! Alegerile parlamentare trebuie anulate neapărat: Se fac reglaje fine Calin Popescu-Tariceanu susține ca dreptul persoanelor infectate cu coronavirus de a alege ”este grav calcat in picioare!”. ”Intr-o țara cu un guvern normal și democrat acest aspect ar fi suficient pentru anularea acestor alegeri!” ”Se fac reglajele fine la „marea mangleala” de pe 6 decembrie! Autoritatea Electorala Permanenta le spune alegatorilor izolați sau carantinați la domiciliu cum pot sa voteze! Pe scurt: ei pot beneficia de o urna speciala DOAR daca depun o cerere și o copie a deciziei de carantina emisa de DSP! Ma intreb cum sa depuna actele astea daca sunt izolați? Au toți oamenii acasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca dreptul persoanelor infectate cu coronavirus de a alege ”este grav calcat in picioare!”. ”Intr-o țara cu un guvern normal și democrat acest aspect ar fi suficient pentru anularea acestor alegeri!”

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca dupa alegerile legislative nu ar trebui sa existe "formula clasica majoritate - minoritate", fiind o situatie de criza, iar fostul lider ALDE Calin Popescu-Tariceanu a apreciat ca un nou Guvern ar trebui sa…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu ii propune președintelui Klaus Iohannis sa amane alegerile parlamentare pana in momentul in care va fi disponibil pe piața vaccinul impotriva Covid-19. Tariceanu susține ca in acest fel Iohannis ar dovedi faptul ca aceasta nu este doar o noua manipulare de campanie.…

- ”Am ales sa nu candidez la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Simt ca lumea politica de azi nu mi se potrivește. Sau, ca sa pastrez proporțiile, eu nu ma potrivesc lumii politice de azi”, a scris Vosganian pe Facebook. Se anunța schimbari pentru elevi. Anisie: Tezele ar putea disparea in anul…

- Ludovic Orban afirma ca propunerea legislativa privind amanarea alegerilor parlamentare nu poate fi dezbatuta, pentru ca legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data scrutinului nu este inca in vigoare. Premierul sustine in continuare varianta stabilita de Guvern: alegeri parlamentare…

- Premierul Ludovic Orban a declarați, marți, ca liberalii nu vor face nicio alianța pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. „Am discutat despre calendarul alegerilor parlamentare. Sigur ca am...

- Anunț tranșant facut de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Acesta susține ca nicio persoana din conducerea formațiunii nu va candida pe listele PSD la alegerile parlamentare. Membrii ALDE și-ar "pierde identitatea politica”, susține Tariceanu.Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu catalogheaza…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a lansat, sambata, ideea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, pe fondul epidemiei de coronavirus. El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face…