Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se intreaba daca SRI a transmis informatii despre actualul sef al statului Klaus Iohannis si directorul SRI, Eduard Hellvig, nu doar catre ANI, cat si catre alte institutii ale statului, cum ar fi DNA, iar daca acestia au dosare care stau in sertar.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj referitor la scandalul protocoalelor de colaborare incheiate intre Serviciul Roman de Informații și mai multe institutii de forta din Romania. Liderul ALDE considera ca acestea nu au niciun fel de baza legala și ca trebuie desecretizate.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a luat din nou inițiativa, in scandalul protocoalelor de colaborare incheiate intre Serviciul Roman de Informații și parchetele din sistemul judiciar. Liderul ALDE considera ca acestea acte nu au niciun fel de baza legala și ca trebuie desecretizate.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca Serviciul Roman de Informatii (SRI) si-a inceput „revenirea la misiunea sa esentiala” si saluta pe aceasta cale deciziile luate de actual sef al Serviciului, Eduard Hellvig.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

