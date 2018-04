Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul aflarii concluziilor sondajului dinspre ALDE Dolj, multi au sperat sa afle daca liderul formatiunii s-a hotarat daca va intra sau nu in cursa pentru Cotroceni, la alegerile de anul viitor. Calin Popescu Tariceanu da de inteles ca inca nu a luat o decizie si ca va face acest lucru doar “pe…

- Filiala ALDE Dolj a prezentat miercuri un sondaj de opinie care il arata pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la distanta foarte mare de liderul PSD Liviu Dragnea in preferintele celor din judet la prezidentiale, potrivit Gazeta de Sud.

- Ajunsa la Cotroceni in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului a fost retrimisa, miercuri, Parlamentului. Cererea de reexaminare a actului normativ in cauza a fost adresata de Klaus Iohannis presedintelui Senatului,…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…