Tăriceanu: Scopul comisiei de anchetă pentru operaţiunea ''Sparanghelul'' - organizarea plecării la muncă a 2.000 de români în Germania Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", astfel incat sa se afle cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania in "plina stare de urgenta".



"Nu vrem sa anchetam de ce au plecat romanii la munca in Germania. Pentru ca am vazut ca asta e tema imbratisata de criticii mei. Nu anchetam de ce au plecat romanii, pentru ca este dreptul fiecarui roman sa aleaga unde vrea sa traiasca si sa munceasca! Eventual, am putea ancheta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat de ce a cerut comisie de ancheta in Parlament pentru a se afla mai multe lucruri despre cum a fost posibil ca pe Aeroportul din Cluj sa ajunga mii de oameni pentru a merge in Germania, ca sa munceasca in agricultura.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, revine cu precizari privind Operatiunea „Sparanghelul”. Tariceanu puncteaza prin comisia parlamentara nu se vrea „anchetarea romanilor care au plecat la munca in Germania”, ci ancheta poate sa vizeze de ce in Germania „unde sunt peste 100.000 de persoane…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu susține ca plecarea romanilor in Germania seamana cu o operațiune mai veche, coordonata de Virgil Magureanu."Operatiunea “Sparanghelul” seamana uimitor de mult cu Operatiunea “Jimbolia” (http://www.ziua.ro/display.php?data=2000-07-31&id=47928) din vremurile…

- Romanii care au contracte de munca sezoniera in alte țari nu stau pe ganduri și pleaca cu miile in fiecare zi, in plina pandemie de coronavirus. Azi sunt programate alte curse pe mai multe aeroporturi din țara cu destinația Germania.

- O cursa charter care are capacitate de 150 de locuri a decolat, joi, de pe Aeroportul Internațional Sibiu cu destinația Dusseldorf, Germania. Surse din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu au declarat ca o sit...

- In vreme ce un milion de romani au ramas in șomaj tehnic din cauza interdicțiilor impuse de guvern in criza de coronavirus, Germania nu iși pune pe butuci economia. Aproape 2.000 de persoane din județe din Transilvania și Moldova au venit, joi, in parcarea din fața Aeroportului Internațional „Avram…

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania. Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune organizarea celui mai mare și mai complex spital din Romania la Romexpo, in contextul epidemiei de coronavirus, potrivit unei postari facute pe contul sau de...