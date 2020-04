Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, saluta decizia de a se redeschide hotelurile si pensiunile, dar pledeaza ca si restaurantele sa fie redeschise gradual, cu marirea distantei dintre mese.



"Am vazut zilele trecute un prim plan de repornire al celor din domeniul turismului (hoteluri si restaurante, mai exact). Faptul ca unul dintre cele mai lovite sectoare nu se da batut si, in ciuda permanentelor descurajari din partea guvernantilor, isi face planuri de redeschidere ma face sa am incredere ca vom reusi sa revenim la o minima normalitate. Nu sunt de acord cu Guvernul Orban…