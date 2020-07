Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca liberalii se folosesc de funcțiile guvernamentale și iși trimit candidații peste tot, inclusiv in locuri unde nu au nicio legatura cu domeniul. Tariceanu arata ca nu i-ar fi mare mirarea sa se trezeasca cu miniștrii care merg la nunți, botezuri…

- Numarul de paturi de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta ''Elias'' si la Institutul National de Boli Infectioase ''Prof. dr. Matei Bals'' din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat, duminica, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.Nelu Tataru a declarat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu putut intra pe șantierul unde se va construi viitorul spital modular din Lețcani, județul Iași, dedicat pacienților Covid-19. Alaturi de el a fost și ministrul Mediului, Costel Alexe.Cei doi miniștrii s-au plans ca nu au putut intra pe șantierul unde urmeaza sa fie…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 28 mai a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, Ministrul…

- Declarațiile vin dupa o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 care a avut loc la Cotroceni și la care au participat, pe langa președintele Iohannis, premierul Ludovic Orban, Ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul…

- Seful statului a avut marți o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. La intalnire, au particpat prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei…

- Ajutorul umanitar despre care premie rul Ion Chicu a declarat c a nu vor ajunge astazi la Chișinau, de fapt, a pornit spre Republica Moldova in a ceasta dimineața din București dupa cum s-a scris anteri or, dar staționeaza in aceasta seara in Iași, iar maine, in jurul orelor 9:00-09:30 va trece Prutul.…