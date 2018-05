Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca propunerea CE de "restrangere a accesului la fondurile europene" pentru tarile membre care incalca statul de drept este controversata in cadrul Uniunii pentru ca "nu are ce legatura sa se faca" intre fonduri si stat de drept, Romania nefiind…

- Potrivit ultimelor studii, Bucurestiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa, iar in Iasi si Brasov nivelul particulelor care provin de la emisiile poluante generate de industrie si trafic depaseste, zilnic, nivelul maxim acceptat de legislatie, scrie gandul.info. “Calitatea aerului…

- "Romaero poate asigura cea mai buna stare tehnica pentru aeronavele Tarom, cu costuri printre cele mai mici din piata si cu cel mai inalt grad de transparenta pe modul de cheltuire a bugetului de mentenanta. Avem incredere ca negocierile demarate de noi in toamna anului trecut vor continua si ca…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa, iar in cazul in care ar fi fost ceva gresit din punct de vedere economic, atunci nu ar fi existat "aceasta…

- Allied Telesis, producator japonez de echipamente de retea, a investit 100.000 euro in deschiderea la Bucuresti a unu Centru de excelenta in tehnologiile Internet of Things (IoT), care va oferi suport pentru proiecte de creare a unor comunitati smart din Europa si Orientul Mijlociu, potrivit reprezentantilor…