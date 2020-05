Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a criticat Guvernul, joi seara, aratand ca acesta anunta "cu intarziere" masurile de relaxare care se decid in contextul pandemiei de Covid-19, el sustinand, totodata, ca Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste ponderea ajutoarelor pentru relansarea economiei. "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? (...) Probabil ca oamenii…