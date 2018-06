Tăriceanu: România a devenit, cu ajutorul DNA, ţara cea mai coruptă din Europa Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Cluj, ca, prin numarul mare de cazuri instrumentate de DNA, in special pentru abuz in serviciu, Romania a ajuns sa fie considerata tara cea mai corupta din Europa. "La noi, toata lumea a fost acuzata (...). Dosarele instrumentate la DNA pe coruptie, cred ca 90% sunt pe abuz in serviciu, care este considerata ca o infractiune conexa coruptiei. Altii nici macar nu sunt acuzati direct ei pentru abuz in serviciu, ci participare indirecta la abuz in serviciu. Toate lucrurile acestea au transformat Romania intr-un exemplu pe care eu il… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

