- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, la o conferinta pe tema traficului, ca ministrul Mediului i-a transmis ca statiile de masurare a calitatii aerului din Bucuresti sunt stricate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si premierul Viorica Dancila au facut baie de multime dupa terminarea slujbei de resfintire a Bisericii Manastirii Dealu, la care au luat parte duminica, 10 iunie.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD din Piata Victoriei, ca responsabilii pentru "abuzurile" din ultimii zece ani sunt Traian Basescu si Klaus Iohannis, impreuna cu "cozile lor de topor" Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, referitor la protocoale, ca exista un nivel de inconfort la nivelul Comisiei Europene pentru ca "s-a batut moneda" pe MCV si "dupa 11 ani iese la suprafata un putregai imens".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit luni despre decizia Comisiei Europene de a declansa procedura de infringement impotriva Romaniei, declarand ca actiunea CE „vine dupa ani in care lupta impotriva coruptiei a fost deturnata prin protocolul SRI-DNA”. Tariceanu a explicat ca pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa.Decizia nu este definitiva. In plus, judecatorii au schimbat și incadrarea, la cererea lui Tariceanu. Iata minuta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a participat miercuri, la Istanbul, la Summitul presedintilor de parlamente din statele membre ale Cooperarii Economice a Marii Negre (APCEMN), prilej cu care a pledat pentru o abordare integrata a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a anuntat miercuri ca in circa doua saptamani va fi pus in discutie proiectul ce vizeaza lobby-ul , astfel incat sa nu mai exista suspiciuni de coruptie in cazuri care sunt reglementate in alte state ca fiind actiuni de lobby. "Legea sa permita…