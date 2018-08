Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem intr-o perioada framantata si pentru faptul ca nu numai in Romania, dar si in multe alte tari, incepand din America de Nord pana in Europa, miscarile acestea de strada pe care le vedem, protestele, de tip Occupy in Statele Unite, Indignados, Rezist si asa mai departe creeaza o confuzie in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, face o greseala impardonabila pentru un ambasador, si anume ca se implica personal in jocurile politice din America. "Problema este urmatoarea,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, marti, ca scrisoarea lui Rudolph Giuliani este bine-venita, sustinand ca sunt "rauvoitori" cei care incearca sa puna acest demers "in cheia unui lobby". "Cei rauvoitori incearca sa puna scrisoarea lui Rudolph Giuliani in cheia…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca scrisoarea avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, este un ”foarte, foarte utila”. El a mai explicat faptul ca nu crede ca aceasta scrisoare este o acțiune de lobby.”Am sa va spun cateva considerente. Sigur, cei rau voitori pun…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat vineri in urma declaratiilor presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, din cadrul Reuniunii Asociatiei Senatelor din Europa, catalogand revoltatoare afirmatiile acestuia si numindu-l „sustinatorul fatis al unui proiect antieuropean” si „trompeta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat vineri in urma declaratiilor presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, din cadrul Reuniunii Asociatiei Senatelor din Europa, catalogand revoltatoare afirmatiile acestuia si numindu-l “sustinatorul fatis al unui proiect antieuropean si trompeta intereselor…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, reactioneaza la demersul judecatorilor CCR de a sesiza Comisia de la Veneția, Consiliul Europei și președintele Conferinței Curților Constituționale Europene, in urma presiunilor la care institutia a fost supusa dupa decizia pe tema revocarii sefei…