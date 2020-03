Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat in luna decembrie 2019 o cantitate de 3.493.356 de MWh de gaze naturale, cu 12% in plus fata de aceeasi luna a anului precedent, potrivit rapoartelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES. In decembrie 2018, Romania importase…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) asteapta motivarea Curtii de Apel Bucuresti pentru a se pronunta cu privire la contractele aflate in derulare intre producatorii de energie si furnizorii consumatorilor casnici, potrivit unui raspuns al ANRE, transmis miercuri la…

- Asistența UE pentru economiile de energie in Armenia va avea drept scop reducerea ratelor dobanzilor la imprumuturile respective. Vicepremierul Mher Grigoryan a anunțat acest lucru in ședința de astazi a Cabinetului.„Acei 17 milioane de euro vor fi subvenții pentru imprumuturi; adica va fi…

- „Nu a crescut nici prețul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit sa punem lucrurile pe fagașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia…

- In 2019, Danemarca, Marea Britanie și Germania au stabilit noi recorduri pentru energia electrica folosita și care a provenit din surse regenerabile: danezii – 50%, britanicii – 48,5% (in care au inclus, insa, și energia nucleara), germanii – 46%.

- Romania a importat in octombrie 2019 un cantitate de gaze de 2,991 milioane de MWh, de aproape patru ori mai mare decat in aceeasi luna a anului precedent, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, scrie Agerpres. In octombrie 2018, importurile fusesera de 756.377 MWh.Pe…

- Thermoenergy Bacau a pus in funcțiune grupul de cogenerare cu ciclu combinat, care a inceput sa produca deja, atat energie termica, cat și energie electrica, a anunțat, miercuri, primarul Cosmin Necula. Din energia electrica vanduta, se vor recupera... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.