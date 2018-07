Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca exista tensiuni in coaliție, mai ales la nivel local, dar decizia la nivel central este ca PSD și ALDE sa mearga impreuna, in ciuda neințelegerilor.”Și intr-o casatorie pot sa apara probleme, daramite intr-o coaliție politica. Noi am decis…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…

- Razboi deschis intre doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Romania. Mircea Badea și Andreea Esca se afla la cuțite dupa ce prezentatorul Antena 3 a facut un apel catre Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului.

- Coaliția ia in calcul din nou sa treaca prin ordonanța de urgența codurile penale. Anunțul a fost fost facut aseara de președintele PSD, Liviu Dragnea, iar președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a confirmat. Opoziția vorbește despre o noua ordonanța 13.

- Aflat in Polonia, unde s-a intalnit cu presedintele Andrzej Duda, Klaus Iohannis a anuntat convocarea unei sedinte speciale a CSAT, inaintea summitului NATO. Sedinta CSAT urmeaza sa aiba loc inaintea summitului NATO de la Bruxelles, ce se va desfasura pe 11-12 iulie si la care va participa si presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila, ca singurul in masura sa se pronunțe este Parlamentul. "Singurul in masura sa dea in verdict, dupa cum stim, este Parlamentul. Parlamentul asigura controlul asupra Executivului,…

- Presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca ALDE si Calin Popescu Tariceanu nu sustin proiectul prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro pe care le trimit in tara.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca nu il intereseaza daca presedintele Klaus Iohannis va candida pentru un nou mandat de sef al statului. ”Chiar nu stiu (daca va candida Klaus Iohannis - n.r.) si va spun sincer, nici nu vreau sa se simta jignit, pe mine personal nu prea ma intereseaza…