Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Muncii si de Externe, Violeta Alexandru si Bogdan Aurescu, sunt audiati luni in Parlament in legatura cu situatia muncitorilor romani din strainatate, anunța news.ro.Cei doi ministri sunt audiati de catre Comisia pentru munca, familie si protectie sociala impreuna cu Comisia pentru…

- Adrian Ursu a vorbit in cadrul Ediției Speciale cu Rareș Bogdan, Marius Budai și Calin Popescu Tariceanu despre declarația Violetei Alexandru, ministrul Muncii, cu privire la ce se va intampla la majorarea pensiilor in perioada urmatoare.

- Presedintele Klaus Iohannis a luat act de respingerea de catre Senat a propunerii legislative privind autonomia Tinutului Secuiesc si atrage atentia ca astfel de initiative nu ar trebui sa se mai regaseasca vreodata in...

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu solicita prezenta premierului Ludovic Orban in Parlament in 28 aprilie pentru a prezenta un raport referitor la masurile pentru combaterea epidemiei de coronavirus si motivele care stau la baza lor.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca șefii din ANRE au intrat intr-un somn adanc, in aceasta perioada, in care se fac jocuri uriașe pe piața de energie, la nivel mondial. Tariceanu anunța audierea șefilor ANRE in Senat și inlocuirea acestora.Citește și: Streinu Cercel solicita…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, referitor la respingerea ordonanței de urgența privind alegerile anticipate de catre Senat, ca liberalii iau in calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale in cazul in care și deputații vor da un vot negativ asupra actului...

- Fostul ministru de Interne, senatoarea PSD Carmen Dan, a avut miercuri o ieșire nervoasa la adresa liderului deputaților PNL, Florin Roman, in timpul audierii ministrului propus la Munca, Violeta Alexandru. La randul sau, liberalul a țipat la Carmen Dan.Scandalul a inceput dupa ce ministrul…