Stiri pe aceeasi tema

- PNL nu exclude contestarea la CCR a legii privind majorarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala legea care dubleaza alocațiile copiilor și a facut un apel la parlamentari ”sa nu ai voteze pomeni”, conform…

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri daca ia in calcul sa atace la CCR dublarea alocatiilor votata de Parlament. "Suntem in analiza si raspunsul pe care vi-l dau este foarte clar: suntem un guvern responsabil. Tot ceeea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justiției printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat in saptamanile urmatoare dupa consultari cu asociațiile de magistrați, specialiști și partide. „Am urmarit, poate și dumneavoastra…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, analizeaza trei posibilitați privind solicitarea Guvernului catre Parlament de aprobare a starii de alerta pe teritoriul național, una dintre acestea fiind de vot „pentru” cu condiția ca premierul Ludovic Orban sa prezinte in Legislativ planul pentru dupa…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat luni ca premierul Ludovic Orban "a sfidat" din nou Parlamentul si nu a venit in fata alesilor pentru a prezenta un raport cu privire la masurile luate in lupta cu pandemia, in schimb a trimis "o generoasa nuvela" de 85 de pagini. "Asa cum a hotarat…

- La inceputul sedintei de Guvern, Ludovic Orban a cerut fiecarui ministru sa trimita forma finala a raportului cu masurile luate pentru a fi incheiata informarea solicitata de Parlament. "Solicit fiecarui ministru sa ne trimita forma finala privitor la masurile sectoriale care au fost luate…

- Cei care planuiesc sa iasa la gratar de 1 Mai ar trebui sa se gandeasca de doua ori, pentru ca este interzis.”De 1 mai, sigur ca oamenii probabil vor avea dorinta de a iesi mai mult, dar trebuie sa respecte regulile care au fost stabilite. Oamenii, ca si de Paste, ca si cu alte ocazii, duminici, zile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca a depus o solicitare la Biroul Permanent al Senatului prin intermediul careia, premierul Ludovic Orban va fi chemat in Parlament sa dea explicații pentru masurile luate in cadrul epidemiei de coronavirus.”In baza hotararii Parlamentului…