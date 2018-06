Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, atac la Comisia Europeana si la justitia din România, în prezenta mai multor parlamentari europeni! ,,In justitie sunt practici care nu sunt specifice acestei perioade", a spus liderul Senatului, acesta facând

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca vocea ”sutelor de mii de oameni se va face auzita si nu va fi in zadar”, iar mitingul PSD nu poate sa ramana fara ecouri, nu doar in Romania, ci in toata lumea.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a facut vineri seara pe Facebook un apel pentru participarea la mitingul care va avea loc sambata in Piata Victoriei "pentru o Romanie demna si prospera", impotriva "abuzurilor" si "pentru eliminarea statului paralel". "Dragi prieteni, ALDE si-a asumat inca…

- "Au aparut protocoalele secrete incheiate intre SRI si Parchetul General, cand era doamna Kovesi procuror general. Protocoalele secrete incheiate de SRI cu alte institutii din justitie. Lucrurile acestea sunt de o gravitate extrema si vad ca unii dintre cei care astazi sunt extrem de vocali, vorbesc…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca liderul ALDE Europa Hans van Baalen, aflat in vizita in Romania, a intrebat ce se intampla in țara, dupa ce a luat la cunoștința despre protocoalele semnate și l-a intrebat daca a vorbit cu Frans Timmermans."Președintele…

- Tudorel Toader a mers si marti in Parlament, unde a avut o discutie cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Maine (miercuri n.red.) vin la ora 10 motiv pentru care am avut intrevederea cu domnul Tariceanu. (...) Este prima data cand in calitate de ministru particip la ce se numeste…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, recent, la emisiune tv, ca nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca aceasta decizie va fi luata in Coalitie la un moment pe care il va considera oportun, dar mai important este mesajul candidaturii, care trebuie sa sublinieze…

