- Presedintele ALDE a anuntat ca partidul sau impreuna cu PSD si Pro Romania a elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta. Masura este menita sa evite supraaglomerarea instanțelor de judecata cu cei ce vor contesta sancțiunile.…

- "Am luat act de decizia CCR de a declara neconstituționale amenzile aplicate cetațenilor pe timpul starii de urgența. Constatand ca sunt peste 300.000 de amenzi și anularea lor depinde de o decizie a instanței, ALDE, PSD și Pro Romania au elaborat un proiect de lege care sa anuleze in mod automat…

- Romanii care au fost amendati pentru incalcarea ordonantelor militate se pot adresa instantelor de judecata pana la 30 mai pentru contestarea sanctiunilor in urma deciziei CCR de neconstitutionalitate, transmite un comunicat al Fundatiei pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Guvernul Orban ar putea fi demis la scurt timp dupa ridicarea starii de urgența. Totul depinde de felul in care se vor mobiliza aleșii opoziției. Parlamentarii ALDE, alaturi de cei PSD si Pro Romania, au in vedere depunerea unei motiuni de cenzura, dar nu a fost stabilita o data, poate fi dupa 15…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au semnat un proiect de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabili. „Concret, este vorba despre un proiect de lege care prevede ca, la cerere, contribuabilii pot beneficia,…

- PMP va vota in Parlament actul asumat de presedintele Klaus Iohannis pentru ca reprezinta o revenire in fagasul constitutional si pentru ca mareste spectrul parghiilor pe care statul poate sa le foloseasca in vederea rezolvarii crizelor sanitara, economica si sociala, anunța, luni, Eugen Tomac, anunța…