Tăriceanu: Podul peste Dunăre de la Brăila este bun, dar inoportun Vedeta infrastructurii naționale, podul peste Dunare construit la Braila, se putea face inca de acum 20 de ani, existand finanțare in acest sens. Nu au existat insa și viziune sau voința politica. Un pod peste Dunare in zona Galati – Braila se putea face, dar nu era necesar. Declaratia ii aparține lui Calin Popescu Tariceanu, fost prim ministru al Romaniei, și a fost facuta in 2014. In timpul guvernarii sale, chinezii s-au aratat interesati sa finanteze constructia, dar guvernul condus de Tariceanu sustine ca ea nu ar fi fost oportuna. Din acest motiv, proiectul nu a fost sustinut. Intrebat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea a secat atat de mult, incat pilonii podului de la Calafat, care leaga Romania de Bulgaria, se vad in totalitate. Unul dintre ei este complet uscat. Localnicii spun ca n-au mai vazut așa ceva pana acum. Pana acum doua luni, primul pilon al podului de la Calafat era in apa, iar acum este in totalitate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea”. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare la toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, miercuri seara, declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, si a precizat ca va exista o discutie in coalitia de guvernare pe aceasta tema. Ciolacu a mai afirmat si ca a asteptat o reactie a liderului UDMR, Kelemen…

- ”Sunt optimist – toti colegii fac eforturi”, a spus ministrul Bolos, despre stadiul indeplinirii jaloanelor, in contextul in care termenul limita este sfarsitul lunii iunie. Despre o posibila remaniere in cazul neindeplinirii jaloanelor, ministrul a spus ca, avand in vedere ca discutam de stabilitatea…

- Nicoleta Dumitrescu Cu siguranța, cei care au ales sa vada marea, au vazut, atat la dus, cat și la intoarcere, podul ce poarta numele constructorului acestuia – inginerul Anghel Saligny – care, la numai 35 ani, a reușit, prin lucrarea sa, sa ingenuncheze Dunarea! Astfel, pentru a garanta rezistența…

- “In momentul de fata nu se poate vorbi de intarzieri. Capetele A8, care sunt finantate prin PNRR, sunt in faza studiului de fezabilitate. Cu toate acestea, problemele semnalate de unul dintre consilierii ministrului Sorin Grindeanu au fost create de incompetenta ministrilor USR, Catalin Drula si Cristian…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Argeș reamintește contribuabililor ca vineri, 20 mai 2022, este termenul de depunere al urmatoarelor declarații, in scopul notificarii organului fiscal cu privire la aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare: – Formularul 010 ”Declarația de…