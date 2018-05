Tăriceanu: Pilonul II de pensii este un mecanism util "Pilonul II este un mencanism util pentru generatiile care urmeaza sa iasa la pensie, tinand cont de presiunile care vor exista asupra bugetului de pensii de stat. Populatia imbatraneste, numarul de pensionari va creste, suntem cu un nivel destul de redus al fortei de munca active, care contribuie la Fondul de Pensii. Deci fondul de pensii va avea foarte multe presiuni. Ma refer la fondul de pensii de stat. Fondul de pensii privat este supapa necesara, as spune si foarte utila, pentru ca aceia care ies la pensie sa poata sa siba un venit complementar si sa aiba o batranete mai confortabila",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

