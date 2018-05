Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi „pentru ceva care nu se desfiinteaza”.

- “Stiti ca exista o discutie in care s-au prezentat mai multe optiuni. Plec de la urmatorul lucru, subliniind ca Pilonul II de pensii este o contributie a salariatiilor pentru contributii de pensii la mediul privat. Exista voci care considera ca poate randamentul acestor contributii a celor care au…

- Calin Popescu-Tariceanu a anunțat joi ca ALDE susține varianta in care cei care care doresc sa iși treaca la Pilonul 1 contribuția sa opteze in scris, iar ceilalți contributori vor ramane automat la Pilonu 2. Aceasta este o varianta diferita fața de cea vehiculata in ultimele zile in spațiul public.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…