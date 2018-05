Tariceanu: Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza; PNL strange semnaturi pentru ceva care nu se desfiinteaza

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi "pentru ceva care nu se desfiinteaza", transmite Agerpres.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi "pentru ceva care nu se...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi „pentru ceva care nu se desfiinteaza”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sâmbata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, în timp ce PNL face campanie de strângere de semnaturi "pentru ceva care nu se

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi "pentru ceva care nu se desfiinteaza". Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD:…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Timisoara, ca Pilonul 2 de pensii nu se desfiinteaza, ci este sustinut de ALDE, in timp ce PNL face campanie de strangere de semnaturi „pentru ceva care nu se desfiinteaza”. „Noi suntem sustinatori ai Pilonului 2 de pensii si nu s-a…

- Calin Popescu-Tariceanu a anunțat joi ca ALDE susține varianta in care cei care care doresc sa iși treaca la Pilonul 1 contribuția sa opteze in scris, iar ceilalți contributori vor ramane automat la Pilonu 2. Aceasta este o varianta diferita fața de cea vehiculata in ultimele zile in spațiul public.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…