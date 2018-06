Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca intalnirea pe care a avut-o cu premierul la sediul Guvernului a avut in primul rand un scop politic si anume sa o asigure pe Viorica Dancila de tot sprijinul...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, referindu-se la convocarea la Cotroceni a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, ca acest lucru este posibil numai prin intermediul prim-ministrului, mentionand ca in relatia interinstitutionala dintre presedinte si membrii Guvernului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca singurul in masura sa dea un verdict in ceea ce priveste Guvernul este Parlamentul, care poate sa ii retraga si sprijinul politic, iar presedintele nu are nimic de-a face in aceasta chestiune. “Trebuie sa ne raportam, inainte de orice, la atributele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca nu doreste sa comenteze intentia PSD de a organiza un miting, dar a spus ca a oferi posibilitatea cetatenilor sa isi manifeste optiunile nu poate sa fie un lucru criticabil. "Eu m-am pronuntat in legatura cu referendumul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, întrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, în cazul în care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Taricanu, a comentat, marti, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind situatia economica, explicand ca, daca acesta vrea sa se informeze, sa discute cu membrii Guvernului. Tariceanu spune ca majorarea salariilor si pensiilor a dus la cresterea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat judecatorilor de la Curtea Suprema o solicitare prin care contesta mandatul de supravegherea tehnica din dosar. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

