Stiri pe aceeasi tema

- "Nu s-a discutat subiectul (unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea - n.r.). Cred ca a fost aruncat in presa pe anumite canale, nu e prima oara cand se intampla si atunci vad ca foarte multi musca la subiect si subiectul se umfla. Am fost si astazi intrebat dar nu am facut declaratii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul Dancila ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. Dragnea ar scapa de puscarie in cazul in care o asemenea ordonanta ar intra in vigoare.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- "Avem o intalnire pentru miting, doar pentru miting", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, inainte de inceperea sedintei CExN, intrebat daca PSD intentioneaza sa il suspende pe seful statului daca nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la sefa DNA. Social democratii pun…

- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…