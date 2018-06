Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD din Piata Victoriei, ca responsabilii pentru "abuzurile" din ultimii zece ani sunt Traian Basescu si Klaus Iohannis, impreuna cu "cozile lor de topor" Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, informeaza...

