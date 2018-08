Cine este eroul lui Viktor Orban

Premierul maghiar, care s-a laudat ca a impiedicat sosirea refugiatilor in Ungaria, a declarat ca doreste ca vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, sa reuseasca acelasi lucru in peninsula. Si Orban si Salvini sunt partizanii unei linii dure impotriva migrantilor in Europa. Marti, Viktor Orban a afirmat ca ministrul italian de Interne,… [citeste mai departe]