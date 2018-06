Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Adrian Tututianu considera ca organizarea mitingului de sustinere a guvernului Dancila in aceeasi zi cu marsul Bucharest Pride nu reprezinta o problema, cele doua activitati fiind diferite, care nu vor genera probleme de ordine publica.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca intalnirea pe care a avut-o cu premierul la sediul Guvernului a avut in primul rand un scop politic si anume sa o asigure pe Viorica Dancila de tot sprijinul...

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, indeamna mass-media la prudența in lansarea diferitelor afirmații, dat fiind faptul ca intreaga lume este in acest moment cu ochii ațintiți spre Romania. ”Dupa anunțarea intenției Guvernului de a se solidariza…

- Condiționarea actului medical prin cererea unei sume de bani este o practica extinsa in spitalele din Romania. Conform Hotnews, pacienții romani au facut publice sumele pe care le-au dat șpaga in spitalele din Romania pe platforma Piatadespaga.ro, creata la inițiativa organizației non-guvernamentale…

- Peste 100 de angajati din industria de Aparare picheteaza sediul Guvernului, acestia fiind nemultumiti ca de cinci luni nu si-au luat salariile, dar si de lipsa investitiilor si de deficitul de personal. Miercuri, acestia urmeaza sa iasa din nou in strada.

- Protest pentru demisia Vioricai Dancila.Mediul virtuali a fost luat cu asalt, in urma declarațiilor facute de președintele Klaus Iohannis. Vineri, 27 aprilie, Klaus Iohannis a cerut demisia Vioricai Dancila : „Solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de prim-ministru al Romaniei”. Președintele…

- Federatia Sanitas organizeaza, joi, un miting in Bucuresti, la care estimeaza ca vor participa 10.000 de persoane. Angajații din spitale sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor, masura inclusa in noua lege a salarizarii unitare și care le-a redus multora veniturile. “Pentru ...

- Un protest de amploare fata de politicile aplicate de coalitia de guvernare PSD–ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul “Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD–ALDE nu si-au respectat promisiunile facute ...