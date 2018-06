Tariceanu nu crede in Constitutia tradusa de Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns marti presedintelui Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor si nu este in contradictie cu prevederea din Constitutie ce ii situeaza sub autoritatea ministrului Justitiei.

- „Aceasta decizie a CCR aparent vorbește doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului șef DNA, in realitate sunt mult mai multe teme care apar și care trebuie aduse in discuție: in bunaoara statutul procurorilor. Sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independent,…

- Dupa ce in prima faza a subliniat ca asteapta motivarea Curtii, in cazul deciziei luate dupa sesizarea venita de la Guvern, dupa respingerea propunerii de revocare a sefei DNA, Klaus Iohannis a facut trimitere la statutul procurorilor, subliniind, intre altele, ca “oricine si orice ar spune, nu-i poate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns presedintelui Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor si nu este in contradictie cu prevederea din Constitutie ce ii situeaza sub autoritatea ministrului Justitiei.

- Intrebat la o emisiune difuzata de Digi 24 cum ar vedea posibilitatea ca Iohannis sa demareze un referendum cu tema numirii si revocari procurorilor, Calin Popescu Tariceanu a spus ca aceste demersuri sunt caracteristice regimurilor totalitare. “In ultima perioada pot sa spun cu regret ca vad o serie…

- Ministrul Justitiei a sustinut personal, joi, la CCR, argumentele sesizarii formulate de Guvern, pe 23 aprilie, in privinta refuzului presedintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Kovesi din fruntea DNA. In pledoaria sa, Toader a amintit, intre altele, ca ministrul Justitiei are, conform Constitutiei,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca daca si-ar fi dorit cu adevarat un stat de drept in Romania si nu o "caricatura de stat de drept", atunci ar fi denuntat protocoalele SRI cu DNA, CSM si alte institutii din sistemul judiciar.

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul Dancila trebuie sa isi asume aceasta pozitie, informeaza Mediafax. "Cred ca va ajunge…