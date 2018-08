Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca nu a purtat nicio discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema ruperii ALDE de PSD si formarii unei noi majoritati parlamentare, adaugand ca problema reunificarii fortelor liberale este una falsa, avand in vedere ca PNL, in prezent, este "cantaretul regimului institutiilor de forta, represive, ale statului".



"Nu, nu am avut nicio discutie, nici concreta, nici abstracta. Da, am vazut ca este o anumita tensiune, o anumita framantare, prilej de speculatii nemaivazute. Primul lucru pe care doresc sa-l subliniez…