Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Tariceanu a spus ca nu a avut ”nicio discutie, nici concreta, nici abstracta” cu presedintele Klaus Iohannis privind iesirea ALDE din coalitia de guvernare.Referitor la unificarea dreptei, apel facut de unii liberali vineri, la lansarea asociatiei Mircea Ionescu Quintus, liderul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Antena 3, ca nu a avut nicio discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema ruperii coalitiei de guvernare si ca nu se poate discuta despre o apropiere de PNL pentru ca formatiunea liberala este „cantaretul institutiilor represive".

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la Antena 3, ca nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis despre o rupere a Coaliției cu PSD. Precizarile sale vin dupa ce Liviu Dragnea a susținut, intr-un interviu, ca șeful statului le-a spus liberalilor ca va negocia cu Tariceanu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a susținut, duminica seara, la Antena 3, ca la discuția dintre președintele Klaus Iohannis și liberali, șeful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide și precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal.

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri, ca nu a discutat, nici oficial, nici neoficial, cu social-democratii sau cu liderul PSD Liviu Dragnea despre intentia de a il suspendata din functie pe presedintele Klaus Iohannis.

- Tariceanu este de acord cu Ordonanța de Urgența pe Codurile penale: Exista rea-voința din partea Opoziției, a spus liderul ALDE, luni, la Senat, el precizand ca nu are nicio indoiala ca și președintele Klaus Iohannis va ataca la CCR aceste legi. Intrebat daca este posibil ca majoritatea parlamentara…