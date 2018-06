Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de minute. 20. Timp in care poti lua masa de pranz la birou sau in care iti poti face cumparaturile la Mega din colt. Sau timp in care, in Bucurestiul lui 2018, parcurgi doua statii de mers cu autobuzul. Un mijloc de transport rupt din alte vremuri, in care timpul se opreste in loc. Si…

- Viitorul tau, calitatea vietii tale sunt preocupari concrete, nu doar teme de discutii generale, la cafea. Lumea avanseaza tehnologic, mutatii in plan social te dezorienteaza, ai momente cand ai dori sa schimbi total domeniul in care activezi sau in care ai studiat si multe zile in care fugi de tine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei trebuie deblocata si votata de Senat, iar un referendum pentru modificarea legii fundamentale poate fi organizat conform legislatiei in vigoare. "Domnii de la PSD-ALDE, in…

- Presedintele Klaus Iohannis s a plimbat, luni, cu bicicleta in Bucuresti, de la resedinta sa pana in Parcul Herastrau, el constatand ca traficul este infernal si ca in acest caz se impun masuri serioase de imbunatatire a infrastructurii si a reglementarilor in trafic, relateaza Romania TV. Vazand vremea…

- Transportul public pe raza municipiului Buzau va fi asigurat de luni doar de autobuzele Trans-Bus. Firmele de maxi-taxi au primit sau vor primi notificari in acest sens, principalul argument in luarea acestei masuri fiind concurenta neloiala facuta autobuzelor.

- Directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, Liviu Neag, a declarat, la prezentarea autobuzelor, ca noile autobuze costa peste 300.000 de euro bucata si sunt dotate cu motoare Euro 6, care au cel mai scazut grad de poluare "Am pus in circulatie 15 autobuze articulate de tip…

- Traficul aerian in Europa se va desfasura, marti, cu dificultati din cauza a doua greve separate in Franta si Germania, care vor paraliza mai multe aeroporturi din cele doua tari si vor afecta activitatea transportatorilor Lufthansa si Air France. In Germania, apelul la greva lansat de Verdi, cel mai…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, marti, ca in noaptea de Inviere transportul public in comun va functiona pana dimineata, aceasta fiind o premiera pentru municipiul resedinta. Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport…