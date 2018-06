Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD din Piata Victoriei, ca responsabilii pentru “abuzurile” din ultimii zece ani sunt Traian Basescu si Klaus Iohannis, impreuna cu “cozile lor de topor” Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. “La noi, noua…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi trebuit sa demisioneze dupa decizia CCR care o vizeaza si in acest fel l-ar scutit pe presedintele Klaus Iohannis „de a ramane intr-o postura foarte complicata“. „Cel mai normal…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila va sesiza CCR, lucru necesar dupa refuzul sefului statului Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta KovesI, decizia va ajunge la Curtea Constitutional, care ar trebui sesizata de catre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a incalcat "grav" Constitutia, dar ca revocarea acesteia din functie tine de modul in care presedintele Klaus Iohannis "intelege"sa-si exercite mandatul. "Presedintele trebuie sa vegheze la respectarea…