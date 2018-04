Noile legi ale securitatii nationale trebuie adaptate la realitatile cu care Romania se confrunta atat in plan intern, cat si international, a declarat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.



"Pana in momentul de fata nu putem sa discutam despre un proiect legat de modificarea legilor securitatii pentru ca ceea ce s-a hotarat in momentul de fata este crearea comisiei comune de elaborare a modificarilor pe legile securitatii. Este evident ca legile securitatii nationale sunt depasite, ele fiind elaborate la inceputul anilor '90. S-au produs o serie de modificari…