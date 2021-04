Tăriceanu = nimic. Daniel Olteanu este noul președinte ALDE Daniel Olteanu a fost ales, sambata, președinte al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), cu majoritate de voturi de catre delegații prezenți online la Congresul partidului. Calin Popescu Tariceanu a decis sa nu mai candideze și nu mai ocupa nicio funcție in partid. Cei 999 delegați care au votat au avut de ales intre Daniel Olteanu (foto sus), om de afaceri și fost deputat, și Cristi Barbu, fostul rector de la Academia Tehnica Militara. Olteanu a fost preferat de 818 colegi. La Congresul reunit in 16 și 17 aprilie s-a a decis și noul statut al partidului, precum și cine va ocupa funcțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

