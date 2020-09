Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte ALDE, dezminte o informatie aparuta in presa, conform careia ar urma sa candideze la alegerile parlamentare pe listele PSD. Tariceanu afirma ca isi doreste o alianta cu PSD la parlamentare, dar daca aceasta nu se va realiza, nu va accepta o canddatura sub sigla…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezminte informatia ca ar candida la alegerile parlamentare pe listele PSD si se declara victima unui "fake news". "Continua "fake news-urile' din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca as candida la alegerile parlamentare pe listele PSD!",…

- Desi trece drept un esec, motiunea de cenzura depusa de PSD se constituie in unul dintre cele mai importante evenimente politice petrecute in parlament. In primul rand a consfintit formarea unei noi majoritati parlamentare, formata din partidele de dreapta. In al doilea rand, i-a aratat noului presedinte…

- Sondajul realizat de IMAS chiar inaintea campaniei electorale pentru alegerile locale indica o scadere semnificativa pentru PSD, de la 23,4% in iulie la 20,8% in aceasta luna. Pentru PSD este cel mai slab scor din ultimele 8 luni. Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, citeaza o statistica a celor de la HORECA EU, in care se arata ca Romania este ultima țara din Uniunea Europeana unde nu s-au deschis restaurantele in interior.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot dupa inceperea anului școlar…

- Este bomba anului in politica. Celebrul actor, Florin Calinescu, a intrat in cursp. S-a aflat ce funcție vizeaza. Toți politicienii sunt in stare de șoc. Nu s-ar fi așteptat nimeni la o asemenea mutare de ultima ora. Totul a devenit deja oficial. Surpriza colosala pe scena politica înaintea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, joi, ca va candida la Primaria Capitalei. El susține ca experienta ca premier si presedinte al Senatului ii sunt utile daca va obține aceasta funcție.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…