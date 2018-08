Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca natiunea romana ar putea deveni profund europeana si civica daca s-ar abandona practica reciproca a denuntului la Parchet, la Bruxelles si la Washington, dar si violenta in atitudine si limbaj si incriminarea adversarului. "Cred ca in politica noastra externa ar trebui sa ne ordonam in toate actiunile dupa principiul suveranitatii nationale, ceea ce nu inseamna ca vom deveni toti nationalisti si traditionalisti, patrioti in sens populist si declamator, dimpotriva. Ca liberal, am convingerea ca natiunea noastra ar putea fi profund…