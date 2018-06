Tăriceanu: Mitingul PSD nu poate să rămână fără ecouri, nu vorbesc de România, ci în toată lumea "Cred ca sute de mii de oameni a caror voce se va face auzita in aceasta seara in București nu va fi in zadar. Vocea lor va fi bine auzita și cred ca toți cei care azi au o responsabilitate in Romania vor trebui sa țina cont ca ei reprezinta milioane și, probabil, alte milioane de oameni care sunt, in egala masura, ingrijorați, tematori, cu privire la ziua de maine și care vor o Romanie mai buna și mai libera pentru generațiile care urmeaza. O astfel de manifestație nu poate sa ramana fara ecouri, nu vorbesc de Romania, ci in toata lumea. In pofida incercarilor disidente de a deturna… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

