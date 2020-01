Tăriceanu: Mişcarea liberală din România poate fi consolidată în viitor Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca miscarea liberala din Romania poate fi consolidata in viitor, subliniind ca in cei 30 de ani de la reinfiintarea PNL a facut totul ca sa nu tradeze ideile liberale.



"Am incercat, in cei 30 de ani de cand slujesc liberalismul, sa fac tot ce tine de mine sa nu tradez ideile liberale. In anii '90 am militat cu tarie pentru o transformare profunda a Romaniei 'prin noi insine', apoi am condus primul guvern liberal de dupa Revolutie, cel care a adus integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si a adus o perioada de bunastare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

