Sărbătoarea armenească Sf. Grigore Luminătorul – ambasadorul Vaticanului la Gherla – VIDEO

An de an, la începutul verii, în urbea de pe Someş are loc tradiţionala sărbătoare „Sfântul Grigore Luminătorul”, când oraşul transilvan „fierbe” de oaspeți. Sâmbătă la amiază, în frumoasa biserică din Piaţa… [citeste mai departe]